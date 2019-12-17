В Киеве на массовых акциях протеста применили газ

Несколько массовых акций протеста проходят в Киеве возле здания Верховной Рады, в частности, активисты выступают против рассмотрения законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель иностранным гражданам, передает «Страна.ua».

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В акциях в центре украинской столицы принимают участие несколько тысяч человек. При этом здание парламента охраняют усиленные отряды спецподразделений Национальной полиции и Национальной гвардии. Они отказываются пропускать людей с палатками и тракторы к зданию Рады. Из-за этого протестующие распылили перцовый газ. В результате столкновений пострадали несколько полицейских, сообщает Telegram-канал «112 Украина».

Кроме выступающих против открытия рынка земли, часть митингующих в Киеве также просит упростить систему растаможивания автомобилей из стран Евросоюза, пишет «Интерфакс-Украина».

Рядом с ними проходит акция «защитников христианских ценностей», ее участники держат в руках плакаты с требованием прекратить уничтожение свободы вероисповедания, а также просят ввести гендерную теорию в систему образования.

Сообщается, что по центральным улицам Киева также проходят члены Федерации профсоюзов Украины, выкрикивающие требования о недопущении реформы Трудового кодекса и тотальной приватизации государственных предприятий с уничтожением рабочих мест. Некоторые участники акции скандируют: «Нет трудовому рабству!»

В настоящее время власти Украины готовят земельную реформу, которая позволит открыть рынок земли. Предполагается, что она заработает осенью следующего года. Подавляющее большинство граждан страны выступают против отмены моратория на продажу земли. Главным страхом для них является скупка земли иностранцами и олигархами. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что вынесет вопрос продажи земли иностранцам на референдум.

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