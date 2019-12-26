На Украине в память о холокосте установили мемориальную доску «жидам»

В городе Борислав Львовской области местные власти установили мемориальную табличку в память о жертвах холокоста, на которой уничтоженное еврейское население было названо «жидами». Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на сюжет телеканала IZ.RU.

Сообщается, что на надпись обратили внимание пользователи соцсетей, которые начали распространять фотографию с запечатленной доской. «У цьому будинку в часи німецької окупації утримували жидів м. Борислава перед масовою стратою» («В этом доме во времена немецкой оккупации удерживали жидов г. Борислава перед массовой казнью»), — гласит надпись на недавно установленной табличке.

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Борислав был оккупирован вермахтом в начале Великой Отечественной войны. В 1941-1943 годах при поддержке украинских националистов немецкие солдаты неоднократно устраивали массовые убийства еврейского населения города. При этом около 12 тысяч евреев оказались в гетто, ликвидированном в июне 1943 года. Согласно последней всеукраинской переписи населения 2001 года, евреи не проживают в Бориславе.

17 декабря стало известно, что уволенного из МИД Украины за ксенофобские и пронацистские высказывания бывшего консула в Германии Василия Марущинца вернули в структуры внешнеполитического ведомства. Весной 2018 года он публиковал на своей закрытой странице в Facebook антисемитские посты, призывая покарать «жидов и москалей», а также хвастался тортом в виде программной книги Адольфа Гитлера «Майн кампф».

В ноябре сообщалось, что Украина заняла второе место в рейтинге уровня антисемитских настроений в Европе. Согласно данным Антидиффамационной лиги, 72 процента украинцев согласились с тем, что евреи имеют слишком много власти, влияя на бизнес. При этом с 2016 года уровень антисемитизма на Украине значительно вырос.

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