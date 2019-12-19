Израиль удивился возвращению антисемита на должность консула Украины

Посольство Израиля на Украине выразило удивление по поводу возвращения Василия Марушинца на должность консула в Гамбурге. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Facebook.

В дипмиссии отметили, что смущены решением Шестого административного суда Украины, вынесшего решение восстановить в должности уволенного за антисемитские публикации консула. «Тем не менее мы поддерживаем решение МИД Украины (...) и надеемся, что верховный суд увидит истинное лицо этого опасного человека», — сообщается на странице посольства.

17 декабря стало известно, что украинский МИД вернул на пост дипломата Василия Марушинца. Ведомство не только восстановило его в должности, но и выплатило сумму в размере более 200 тысяч гривен (530 тысяч рублей).

Марушинца отстранили из-за антисемитских публикаций в соцсетях, передавал портал «Гордон». Отмечалось, что среди них были записи «Смерть антифашистам», «Жиды объявили войну Германии еще в марте 1934 года», «Быть фашистом – почетно». Портал сообщал, что в мае 2018 года против дипломата открыли дисциплинарное производство.

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