Украинского эксперта навсегда выгнали из российского шоу из-за шутки

Украинского эксперта Кирилла Животовского дисквалифицировали, отстранив от участия в программе «Кто против» на телеканале «Россия 1». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, на съемках шоу бывший министр транспорта Украины и один из лидеров еврейских общественных движений Евгений Червоненко рассказал о высоком уровне антисемитизма в стране. На это Животовский ответил неуместной шуткой.

Ведущий программы Дмитрий Куликов заявил, что такое поведение недопустимо. Эксперт начал спорить, утверждая, что это не шутка, а размышления о положении лиц с гражданством на Украине. Тогда Куликов показал Животовскому красную карточку и удалил из студии. «Этого в эфире никогда не будет», — отметил ведущий.

Поведение украинского эксперта также не понравилось гостю шоу, журналисту из Германии Александру Сосновскому, пишет «Экономика сегодня». Он обвинил Животовского в хамстве и пригрозил лично выкинуть его из студии.

Ранее в ноябре сообщалось о драке на шоу «Кто против». Участники программы Василь Вакаров и Грэг Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа. В какой-то момент между мужчинами началась перепалка. Вакаров окатил оппонента водой из стакана и с силой толкнул его, одним движением руки повалив его на пол. Вайнер упал и ударился о декорации студии.

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