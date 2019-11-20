Украинец отправил в нокаут оппонента в телешоу «России 1»

Участник политического ток-шоу «Кто против?» телеканала «Россия 1» Василь Вакаров напал на коллегу Грэга Вайнера в эфире передачи. Видео выпуска опубликовано на YouTube.

Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа. По словам Вакарова, если на Киев оказывала влияние Россия, то теперь это делают США. На это Вайнер заметил, что не стоит жаловаться на Вашингтон в студии, лучше обратиться напрямую в Белый дом или американский сенат.

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Из-за этого между мужчинами произошла перепалка. Ведущий Дмитрий Куликов попытался закончить спор и перейти к другим гостям, так как Вакаров заявил, что Вайнер его провоцирует. После этого уроженец Украины окатил оппонента водой из стакана и с силой толкнул его, одним движением руки повалив его на пол. Вайнер упал и ударился о декорации студии.

Ведущий попытался остановить агрессора. Пострадавшему гостю стали помогать украинский политолог Вячеслав Ковтун и охранник телецентра. «Сколько можно. Стоит и провоцирует тут меня», — прокричал украинец, оправдывая свое нападение. Вскоре после этого была показана заставка и передача ушла на рекламную паузу. «Вот такой очень неприятный инцидент у нас здесь произошел. Хочу сказать еще раз — не сметь размахивать руками и приближаться друг к другу. Вроде бы с Грэгом все нормально, а Вакаров удален с программы», — позднее заявил Куликов в эфире.

Вакаров уже становился участником драки на российском телевидении. В октябре во время съемок программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» он подрался с украинским экспертом Александром Семченко.

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