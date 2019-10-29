Соловьев ввязался в драку с украинскими экспертами

@VRSoloviev / Twitter

Во время съемок программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» произошла драка между украинскими экспертами — Александром Семченко и Василем Вакаровым. Видео конфликта опубликовал в Twitter сам ведущий.

Еще в эфире Соловьев поспорил с Вакаровым о ситуации в Донбассе. Ведущий посоветовал эксперту «зайти в Луганск и попробовать взять свое». В перерыве на рекламу к нему подошел Семченко и схватил Вакарова за галстук. Это заметил Соловьев и вмешался в ситуацию.

«Тык, тык, тык, руку убери. Вы что, с ума сошли?» — сказал он украинскому эксперту. Однако в итоге Семченко и Вакаров начали драку, их разняли ведущий и охранники, находившиеся в студии.

«Прекрати немедленно! Стой спокойно. Ты можешь говорить все что угодно, никогда нельзя трогать руками», — сказал Соловьев, обращаясь к Семченко, напомнив участникам съемок, что они находятся у него в гостях.

Уже в эфире ведущий сообщил об инциденте зрителям. «У нас во время рекламной паузы случилось недопонимание. Приношу свои извинения обоим участникам. Если что-то происходит — это моя вина. Не уследил, не смог погасить эмоции», — сказал Соловьев.

В конце сентября во время одного из эфиров «Вечера» у гостя произошел конфликт с Соловьевым. Общественный деятель Григорий Амнуэль рассказал, что телеведущий закричал в эфире из-за отсутствия аргументов. Эксперт заявил о роли руководства СССР в холокосте, на что Соловьев перешел на крик. Он также подчеркнул, что «советский солдат спас еврейский народ», а подобные размышления о холокосте — «высший уровень подлости».

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