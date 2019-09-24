Соловьев раскричался из-за «либерального бреда» о России

Телеведущий Владимир Соловьев раскричался в эфире канала «Россия 1» из-за «либерального бреда» об истории России. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Орал так, что в какой-то момент понял, что в соседних домах начнут стекла вылетать. Да еще и по барьеру врезал так, что аж все вокруг завибрировало», — написал Соловьев.

По мнению телеведущего, представители либеральных взглядов «постоянно клевещут» на российскую историю. Также Соловьев считает, что возвращение образа Сталина в современную политику связано с Западом и «обслуживающими его либералами».

Материалы по теме «Обеспечили нацистам безопасный тыл» Почему Сталин в 1939 году не захотел вместе с Западом остановить Гитлера

Ранее 23 сентября дипломаты из Латвии и Эстонии заявили, что попытка России оправдать заключение договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа, является «оскорбительным искажением истории». Они считают, что подписание пакта привело к оккупации и аннексии стран Балтии, а также к убийствам и депортации сотен тысяч местных жителей.

22 сентября МИД России заявил, что заключение договора о ненападении позволило отсрочить начало войны почти на два года и спасти тысячи жизней.

Пакт Молотова — Риббентропа был заключен между СССР и Германией 23 августа 1939 года в Москве. Документ был подписан главами внешнеполитических ведомств Вячеславом Молотовым и Иоахимом фон Риббентропом. Страны договорились не нападать друг на друга и держать нейтралитет в случае вторжения в одну из них другого государства. Спустя неделю после подписания документа, 1 сентября, Германия напала на Польшу, 17 сентября на территорию страны вошли части Красной армии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!