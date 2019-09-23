Страны Балтии обвинили Россию в искажении истории

Дипломаты стран Балтии осудили позицию России по поводу заключения договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Так, представитель Министерства иностранных дел Эстонии Бритта Тарвис заявила, что попытка России оправдать подписание этого документа является «оскорбительным искажением истории». Она считает, что пакт привел к «оккупации и аннексии стран Балтии».

«Пакт Молотова — Риббентропа — это пример того, как два тоталитарных режима цинично перекраивали мир и попирали малые страны», — сказала Тарвис.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс написал в Twitter, что прямым следствием пакта стали «убийства и депортация сотен тысяч жителей стран Балтии». Он убежден, что «советский террор» в регионе начался еще до вторжения фашистских войск.

Материалы по теме «Обеспечили нацистам безопасный тыл» Почему Сталин в 1939 году не захотел вместе с Западом остановить Гитлера

16 сентября спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что договор о ненападении был заключен с учетом национальных интересов советского государства. По его словам, документ стал достижением советской дипломатии, которым надо гордиться.

Позже МИД России пояснил, что СССР никогда не был союзником Германии, а подписание договора о ненападении было вынужденным шагом. По утверждению ведомства, документ позволил отсрочить начало войны почти на два года и спасти сотни тысяч жизней.

Пакт Молотова — Риббентропа был заключен между СССР и Германией 23 августа 1939 года в Москве. Документ был подписан главами внешнеполитических ведомств Вячеславом Молотовым и Иоахимом фон Риббентропом. Страны договорились не нападать друг на друга и держать нейтралитет в случае вторжения в одну из них другого государства. Спустя неделю после подписания документа, 1 сентября, Германия напала на Польшу, 17 сентября на территорию страны вошли части Красной армии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!