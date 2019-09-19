Европарламент уличил Россию в обелении преступлений СССР

Европейский парламент почтил память жертв сталинизма, нацизма и других тоталитарных и авторитарных режимов, приняв соответствующую резолюцию. Об этом информирует пресс-релиз на сайте органа.

Подчеркивается, что резолюция была принята 535 голосами за, против высказались 66 депутатов. «Спустя 80 лет после заключения нацистско-советского договора (так называемого пакта Молотова-Риббентропа) члены Европарламента призывают к "общей культуре памяти"», — говорится в документе.

Депутаты выразили озабоченность усилиями руководства России «обелить преступления», совершенные советским тоталитарным режимом, и рассматривают их как «опасный компонент информационной войны против демократической Европы».

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Парламент также выразил пожелание, чтобы государства Евросоюза продвигали среди молодого поколения образование «по общей европейской истории», включая историю и анализ последствий тоталитарных режимов.

Отмечается, что 25 мая будет объявлен Международным днем ​​героев борьбы с тоталитаризмом (годовщина казни героя сопротивления Освенцима ротмистра Витольда Пилецкого). Витольд Пилецкий — деятель польского подполья, которое подчинялось польскому правительству в изгнании, организатор движения сопротивления в концентрационном лагере Освенцим. В Польской Народной Республике в 1948 году он был приговорён к смертной казни по обвинению в шпионаже.

Пакт Молотова — Риббентропа был заключен между СССР и Германией 23 августа 1939 года в Москве. Документ был подписан главами внешнеполитических ведомств Вячеславом Молотовым и Иоахимом фон Риббентропом. Страны договорились не нападать друг на друга и держать нейтралитет в случае вторжения в одну из них другого государства. Спустя неделю после подписания документа, 1 сентября, Германия напала на Польшу, 17 сентября на территорию страны вошли части Красной армии.

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