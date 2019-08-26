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Зеленский выдал орден прославившейся антироссийской акцией евродепутату

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Сандра Калниенте

Президент Украины Владимир Зеленский вручил орден святой равноапостольной княгини Ольги I степени депутату Европарламента от Латвии Сандре Калниете, получившей известность после скандальной антироссийской акции. Об этом сообщает «Sputnik Латвия».

«Всегда восхищалась украинцами за их готовность отстаивать независимость своей страны (...). Украинцы продемонстрировали миру свой героизм, чтобы сохранить право выбирать будущее своей страны», — сказала Калниете, приняв награду.

Вместе с ней орден получили еще 23 иностранных политика и дипломата.

Орден святой равноапостольной княгини Ольги учредили на Украине в 1997 году. Его получают женщины за заслуги во всех сферах общественной деятельности, в том числе государственной, и воспитании детей в семье.

В мае латвийский депутат приняла участие в скандальной фотосессии для журнала вместе с бывшим министром образования Карлисом Шадурскисом. Именно он был инициатором реформы, которая предполагает полную ликвидацию русскоязычных школ в стране.

На кадрах депутат предстает в платье, расцветка которого напоминает георгиевскую ленту. Министр срезает это платье, затем они с Калниете обливают его спиртом, засовывают в бочку и сжигают. При этом Калниете подчеркивает, что бутылка спирта, использованная в качестве реквизита, досталась ей от свекра, бывшего врача легиона СС. Отмечается, что фотосессия прошла 9 мая.

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