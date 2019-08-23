Латвийский министр выступил против самодостаточности русского языка

Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис выступил против самодостаточности русского языка в своей стране. Об этом он сказал в интервью «Латвийскому радио 4», которое вышло под заголовком «Не надо искать русофобию там, где ее нет».

По словам Пунтулиса, в то же время он не является противником русского языка как такового. Министр считает, что эти вещи нужно разделять. Он также отметил, что всегда был за поддержку культуры любых меньшинств, в том числе и русского.

Латвийский министр подчеркнул, что понимает стремление донести до русскоязычного населения позицию Латвии на том языке, который был бы им понятен. Однако он выразил опасение, что власти страны способствуют самодостаточности русского языка, когда обращаются на нем к русскоязычным жителям Латвии.

Пунтулис отметил, что считает уместным, когда в СМИ выходят передачи на русском языке, рассказывающие «о русских традициях или [поэте Александре] Пушкине». В то же время он выступил с возражением против того, чтобы «живущий здесь человек, не зная латышского языка, мог чувствовать себя абсолютно комфортно».

Материалы по теме «Мягко вытурили за отказ общаться» Латыши забыли русский, а теперь теряют работу и покидают родину

В октябре 2018 года министр образования Латвии Карлис Шадурскис заявил, что в рамках реформы образования в стране предполагается радикальное сокращение преподавания в школах на русском языке. В частности, старшеклассники будут полностью переведены на обучение на государственном языке.

Реформа объясняется тем, что государство регулирует сферу образования и критерии аккредитации образовательных программ, поэтому вправе определять язык, на котором будет вестись обучение. Русский язык является вторым по распространенности в Латвии. На нем разговаривают 37 процентов жителей страны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!