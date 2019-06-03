Защиту прав русских в Латвии сочли угрозой национальной безопасности

Верховный суд Латвии отклонил жалобу правозащитницы Елизаветы Кривцовой, которая пыталась оспорить включение ее имени в список угроз конституционному строю государства. Об этом юрист написала в своем Facebook.

«Судите сами: "То, что в компетенции Полиции безопасности, прежде всего, мероприятия по предотвращению преступных деяний, не означает, что ей нельзя собирать и анализировать публично доступную информацию о правомерных действиях лица, которые, по мнению учреждения, могут привести к угрозе госбезопасности"», — прокомментировала Кривцова решение суда.

Кривцова считает, что «новая преамбула конституции является достаточным законным основанием, чтобы деятельность по защите прав национальных меньшинств признать угрозой латышской идентичности как государствообразующей ценности».

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По мнению юриста, с помощью подобной риторики латышские правоохранители начнут оправдывать любое нарушение прав человека. Она отметила, что полиция уже слишком широко трактует границы своих полномочий. «Полиция не имеет права навешивать ярлыки "угрозы безопасности" на законопослушных граждан лишь за их критику правительства. У нас нет политической полиции, которая оценивала бы мнения людей и производила бы цензуру», — написала правозащитница.

Кривцова заявила, что планирует подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

В 2014 году имя Кривцовой было упомянуто в публичном отчете Полиции безопасности в разделе угроз конституционному строю государства.

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В преамбуле латвийской конституции закрепляется принцип исключительности латышского народа и латышского языка. В 2019 году Конституционный суд страны признал законность отказа от русскоязычных школ, ссылаясь на закрепленный в конституции статус латышского языка.

По состоянию на 1 января 2019 года более 220 тысяч русских жителей Латвии, которые являются самым многочисленным национальным меньшинством страны, не имеют статуса латышских граждан.

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