Президентом Латвии стал лишивший русских гражданства судья

Латвийский Сейм избрал президентом страны судью Европейского суда Эгила Левитса. Это следует из протокола голосования, состоявшегося на заседании Сейма 29 мая.

Кандидатуру Левитса поддержали входящие в правящую коалицию партии «Национальное объединение», «Новое Единство», «Новая консервативная партия» и «Развитие/За!». Кроме того, избранного президента поддержали некоторые депутаты из фракции «Кому принадлежит страна». Всего его кандидатуру поддержал 61 человек.

Действующий президент Латвии Раймонд Вейонис не участвовал в выборах. Его парламентскую фракцию «Союз зеленых и крестьян» представлял правозащитник Юрис Янсонс, которого поддержали лишь восемь депутатов. За третьего участника выборов депутата Дидзиса Шмитда проголосовали 24 депутата, большая часть из которых входят в партию «Согласие».

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После объявления результатов первых в истории страны открытых выборов Левитс заявил, что будет президентом «всех граждан Латвии». По состоянию на 1 января 2019 года, более 220 тысяч русских жителей Латвии, которые являются самым многочисленным национальным меньшинством страны, не имеют статуса латвийских граждан.

Левитс является одним из авторов принятой в 1990 году Декларации о восстановлении независимости Латвийской Республики. Отказ от преемственности с Латвийской ССР создал юридическую основу для отказа в гражданстве людям, переехавшим в республику после 1940 года и их потомкам.

Также Левитс является автором преамбулы латвийской конституции, в которой закрепляется принцип исключительности латвийского народа и латвийского языка. В 2019 году Конституционный суд страны признал законность отказа от русскоязычных школ, ссылаясь на закрепленный в конституции статус латвийского языка.

В интервью, которое Левитс дал изданию Neatkarīgā Rita Avize незадолго до выборов, он заявил, что в случае избрания в число его «первоочередных забот» будут входить история и информационное пространство. Он объясняет это тем, что Латвии необходима намного более серьезная защита «от российской дезинформации».

Эгил Левитс официально вступит в должность 8 июля. Срок полномочий президента Латвии длится 4 года.

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