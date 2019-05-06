Латвийские евродепутаты поругались из-за России

Латвийские депутаты Европарламента поспорили по поводу риторики, применяемой при обсуждениях отношений между Евросоюзом и Россией. Об этом сообщает Delfi.

Карлис Шадурскис, представляющий консервативную партию «Новое Единство», в ходе дебатов сравнил Россию с террористической организацией. Он обвинил власти страны в использовании химического оружия для отравления в Солсбери бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля, аннексию территории Украины, развязывании агрессивной войны в Донбассе и пренебрежении к правам человека.

«Просто с террористами нельзя говорить. С террористами нельзя торговаться. К террористам должна быть жесткая и стабильная позиция», — подытожил он. Евродепутат также счел верным шагом санкции в отношении России, которые, по его мнению, стоит продлевать «до тех пор, пока в России не начнутся положительные перемены».

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Его оппонент из «Русского союза Латвии» Мирослав Митрофанов назвал позицию Шадурскиса «речами вражды», которые могут спровоцировать полномасштабный военный конфликт между странами ЕС и Россией. «Мы можем любить или не любить Россию, но нужно формировать отношения, исключающие военный конфликт», — пояснил он.

Ранее депутат Европарламента от Латвии Сандра Калниете внесла на рассмотрение резолюцию о пересмотре отношений между ЕС и Россией. В резолюции Россию обвиняли в том, что она «продолжает оккупировать Украину и действовать против других европейских государств».

Отношения между Москвой и Киевом обострились после присоединения Крыма к России в марте 2014 года. Украина обвиняет соседнее государство в захвате территории, а также утверждает, что российские военные находятся на территории Донбасса и участвуют в вооруженном конфликте. Кремль отрицает и то, и другое, подчеркивая, что на полуострове прошел законный референдум, а на юго-востоке Украины российских силовиков нет.

4 марта 2018 года бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. По официальной версии Лондона, российские спецслужбы с санкции высшего руководства страны отравили их нервно-паралитическим веществом «Новичок». Москва заявляет о своей непричастности к произошедшему.

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