В Европарламенте снова заговорили о разрыве с Россией

Комиссия Европарламента по иностранным делам поддержала доклад своего вице-председателя, депутата от Латвии Сандры Калниете, в котором предлагается пересмотреть отношения ЕС с Россией. Об этом говорится в публикации на сайте «Европейской народной партии» (ЕНП), к которой принадлежит Калниете.

Как заявила депутат, у ЕС не остается вариантов поведения в отношении с Россией, пока та «продолжает оккупировать Украину и действовать против других европейских государств». Россия также обвиняется в незаконном захвате Крыма, кампаниях по дезинформации европейских избирателей и кибератаках, призванных «дестабилизировать европейское общество».

В связи со всем этим, считает Калниете, Россию больше нельзя считать стратегическим партнером и использовать в общении с ней вежливый дипломатический язык. Напротив, антироссийские санкции стоит усилить и добиться таким образом соблюдения Москвой международных норм и «остановки агрессии против Украины и других стран».

Депутат подчеркнула, что при этом необходимо сильнее поддерживать гражданское общество в России и действовать по принципу «избирательного взаимодействия».

Калниете вынесла свой проект на рассмотрение 1 декабря 2018 года. Европарламент рассмотрит его в марте 2019 года. ЕНП — крупнейшая политическая фракция в Европарламенте, в нее входят представители правоцентристских и христианско-демократических партий Евросоюза.

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