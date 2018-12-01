В Европе обсудят возможный разрыв партнерства с Россией

Депутат Европарламента от Латвии Сандра Калниете вынесла на рассмотрение проект резолюции о разрыве партнерства с Россией. Документ опубликован на сайте Европарламента.

Калниете предлагает приостановить действие заключенного в 1997 году Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Россией. Вместо этого рекомендуется сотрудничать лишь там, где необходимо, в областях, представляющих взаимный интерес, и только при условии «гарантий безопасности соседних стран и европейского мирного порядка».

В числе претензий, предъявляемых России, — «дискриминация татарского национального меньшинства в оккупированном Крыму», «организация незаконных и нелегитимных выборов в Донбассе», военные учения «Запад-2017» и «военное вторжение» в Сирию. Кроме того, российским властям вменяется преследование оппозиционных политиков, заключение под стражу иностранных граждан и давление на гражданские права и свободы.

В проекте резолюции подчеркивается, что ЕС и Россия останутся ключевыми экономическими партнерами в обозримом будущем, однако отмечается, что трубопровод «Северный поток-2» «усиливает зависимость Евросоюза от российского газа, угрожает внутреннему рынку ЕС и не соответствует его энергетической политике», и по этим причинам его строительство должно быть остановлено.

Европарламент рассмотрит проект в марте 2019 года.

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