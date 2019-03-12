В Госдуме сочли очернение России поводом для пересмотра конституции

Различные инициативы, выдвигаемые в межгосударственных парламентских организациях с целью очернения России, должны стать поводом задуматься о пересмотре нормы конституции России о верховенстве международного права над национальным законодательством. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, сообщает ТАСС во вторник, 12 марта.

«Подобные резолюции, доклады в адрес России, которые я перечислил, фактически в свое время мы признали важнее собственных решений», — сказал парламентарий, выступая во вторник в рамках утренних десятиминуток, отведенных фракциям перед пленарным заседанием.

Толстой отметил, что недавно, когда делегация России приняла участие в работе зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, лейтмотивом ее работы вновь стало обвинение Москвы в агрессии. «Это Керчь, это давление на независимые страны Прибалтики, Украину с открытием "Северного потока — 2", создание в ОБСЕ очередной комиссии по расследованию гибели Бориса Немцова, в которую будут поставлять свои материалы общественные организации, существующие и так на западные гранты», — пояснил он.

Также он привел в пример предложенный депутатом из Латвии проект резолюции Европарламента, в которой «Россия обвиняется во всех грехах: в поддержке Brexit, во вмешательстве в процесс демократии в Европе». Вице-спикер подчеркнул, что никаких подтверждений этому не приводится.

Вопрос о необходимости сохранения приоритета международного права над национальным законодательством обсуждается в Госдуме не впервые. В июне 2015 года тогдашний первый заместитель председателя комитета по международным делам Леонид Калашников (КПРФ) призвал определиться с тем, что важнее: Конституция или «какие-то конвенции какого-то Евросоюза и какие-то законы международного характера». По его словам, он всегда выступал за приоритет российского права над международным.

Ранее в том же году отменить приоритет международного права над национальным предложил глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

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