В Латвии переименовали школу имени Пушкина

Городская дума латвийского города Лиепая большинством голосов поддержала переименование 2-й средней школы имени Александра Пушкина в «школу Лиедага». Об этом сообщает Sputnik Латвия.

Это решение поддержали десять депутатов, против выступили три. Уточняется, что решение принято в связи с объединением двух школ в одну.

Депутат от русскоязычной партии «Согласие» Людмила Рязанова выступила в Думе и рассказала, что получила письмо с просьбой сохранить имя Александра Сергеевича Пушкина в названии школы от родителей учеников школы. Его подписал 121 человек.

«В год, когда многие люди мира отмечают 220 лет со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, комиссия по объединению двух лиепайских средних школ предложила переименовать объединенную школу и дать новое название Лиедага! Достойный подарок!» — заявила Рязанова.

В октябре 2018 года министр образования Латвии Карлис Шадурскис заявил, что в рамках реформы образования в стране предполагается радикальное сокращение преподавания в школах на русском языке. В частности, старшеклассники будут полностью переведены на обучение на государственном языке.

Реформа объясняется тем, что государство регулирует сферу образования и критерии аккредитации образовательных программ, поэтому вправе определять язык, на котором будет вестись обучение.

Русский язык является вторым по распространенности в Латвии. Дома на нем разговаривают 37 процентов жителей страны.

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