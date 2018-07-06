Открытие русских школ в Латвии назвали фантазией посла

Министр образования Латвии Карлис Шадурскис назвал русские школы в стране незаконными. Об этом сообщает издание «Неаткарига».

«Создание русских школ в Латвии — всего лишь фантазия Лукьянова (посла России в республике Евгения Лукьянова — прим. «Ленты.ру»), не имеющая под собой правовой основы», — заявил Шадурскис.

Министр образования объяснил, что невозможно открыть в стране школу, если ее образовательная программа не соответствует правительственным стандартам. Это касается как государственных, так и частных школ.

Ранее Лукьянов выступил с критикой реформы образования в Латвии, которая предусматривает полный запрет образования на русском языке в стране. Посол заявил, что Россия рассматривает разные варианты поддержки русского языка в Латвии. Одной из возможных мер называлось создание школ при российском посольстве. Такой шаг, по замыслу посла, позволил бы школам быть свободными от местной методики преподавания и решать все вопросы с российским министерством образования.

В июне Латвия полностью запретила в стране образование на русском языке.

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