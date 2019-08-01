В Латвии сочли «несчастьем» победу СССР в Великой Отечественной

Победа Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне принесла несчастье жителям Латвии. Об этом заявил депутат от партии «Все — Латвии» в рижской городской думе Дайнис Лоцис, передает РИА Новости.

«К сожалению, не все понимают, что это была за "победа", какое несчастье и какие потери она принесла Латвии и латышам», — сказал депутат.

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Заявление Лоциса сделано в годовщину освобождения от немецких захватчиков второго по величине литовского города — Каунаса. Его потеря ухудшила положение германской группы армий «Север» на восточном фронте в 1944 году.

В июле в отношении члена правления «Русского союза Латвии» Александра Филея возбудили уголовное дело из-за его поста в Facebook. В своей публикации Филей поздравил жителей Латвии с годовщиной 17 июня 1940 года — датой, когда «советская армия освободила Латвию от диктаторского режима».

Правительство Латвии считает, что с 1940 по 1991 год страна была оккупирована Советским Союзом. В 2014 году Сейм Латвии установил уголовную ответственность за «публичное отрицание, оправдание и грубую тривиализацию агрессии СССР и нацистской Германии против Латвийской Республики». Наказание грозит также за отрицание холокоста и других преступлений против человечности. Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы, штраф и выполнение принудительных работ.

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