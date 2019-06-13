В Латвии решили запретить советскую символику и военную форму

Комиссия Сейма Латвии утвердила законопроект, запрещающий ношение советской военной формы, а также использование советской символики. Об этом сообщает агентство LETA.

Под запрет на ношение попадает форма Красной армии, НКВД и других силовых структур СССР, а также военной формы нацистской Германии. Кроме того, использование образа красной звезды в сочетании с изображением серпа и молота, нацистской свастики, гербов, флагов и гимнов советского и нацистского режимов также попадает под запрет.

Председатель комиссии Артусс Кайминьш комментируя законопроект заявил, что «люди должны понимать, что носить нацистскую или советскую форму и символику на публичных мероприятиях в нашей стране неприемлемо». Теперь законопроект должен быть утвержден Сеймом в третьем чтении, после чего попадет на подпись к президенту.

В случае, если парламент и президент одобрят законопроект, он вступит в силу уже 1 января 2020 года. С этого момента за использование советской и нацистской символики будет налагаться штраф в размере до 140 евро для физических лиц, и до 1420 евро для юридических.

В Латвии запрет на советскую и нацистскую символику начал действовать практически с момента распада СССР, однако его исполнение не всегда строго соблюдалось. В частности, советскую символику было можно использовать на праздничных мероприятиях в честь Дня Победы.

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