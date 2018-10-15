Эстония подсчитала ущерб от советской оккупации

Комиссия при Министерстве юстиции Эстонии оценила размер ущерба от оккупации страны Советским Союзом примерно в 92 миллиарда рублей. Об этом в понедельник, 15 октября, сообщает ERR.

Глава комиссии, историк Тоомас Хийо считает, что Эстония не может отказаться от изучения причиненных убытков и предъявления требований о компенсации, поскольку это будет означать признание добровольного присоединения к СССР. «Международное право позволяет нам предъявлять иски о возмещении ущерба за потери, связанные с оккупацией, и в прошлом это сделали несколько государств. Советский Союз оккупировал Эстонию в 1940 году, и оккупационная власть несет ответственность за время оккупации. Отказ от возмещения ущерба может считаться признанием добровольного присоединения к Советскому Союзу. В таком случае будут забыты десятки тысяч граждан, ставших жертвами советской власти, и будет признана бессмысленность и ненужность деятельности тех, кто боролся против оккупационной власти», — отметил он.

В отчете комиссии говорится, что жертвами сталинских репрессий стали 49,5 тысячи человек, 24,1 тысячи жителей Эстонии погибли во время Второй мировой войны, а еще 139,4 тысячи были вынуждены покинуть страну. Также Эстония потеряла Печерский район и территории за Нарвой. В отчете утверждается, что человеческие потери по своей природе можно считать геноцидом.

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В период с 1948-го по 1985 год Эстония лишилась миллиона гектаров сельхозземель, сказано в отчете. Загрязнение поверхностных вод в период с 1950-го по 1990-е годы комиссия оценила в 20 миллиардов рублей, загрязнение грунтовых вод — в 60 миллиардов рублей. На производство энергии из сланца, изъятой из Эстонии, за 20 лет было потрачено от 5 до 9 миллиардов рублей. Неэффективное использование залежей фосфорита привело к ущербу в 290 миллионов рублей.

Утверждается, что принудительная коллективизация разрушила сельское хозяйство страны и нанесла ущерб в размере 3 миллиардов рублей. Кроме того, в страну была завезена рабочая сила, а доля эстонцев в национальном составе Эстонии уменьшилась с 89 процентов в 1941 году до 61 процента в 1989 году.

В отчете также сказано, что из-за оккупации уровень жизни в Эстонии значительно ниже уровня жизни в Финляндии, а средняя продолжительность жизни на 3,5 года меньше.

Комиссия не указывает, по какому курсу рассчитывается ущерб и как он оценивается в евро. Если пересчитать по нынешнему курсу, то ущерб специалисты оценили в 1,21 миллиарда евро.

Министр юстиции Урмас Рейнсалу, в свою очередь, подчеркнул, что многие потери не могут быть измерены в деньгах, например, разрушение государственности, культуры, образования, а также невозможность развития свободного общества. Рейнсалу уверен, что работу по оценке ущерба необходимо продолжать.

В конце августа Рейнсалу и его латвийский коллега Дзинтарс Разначс заявили, что Таллин и Рига могут потребовать у России возмещения ущерба за «советскую оккупацию». Министры выпустили совместное заявление, в котором подчеркивалась важность изучения возможностей по предъявлению требований о взыскании ущерба к России как правопреемницы СССР. Также Рейнсалу и Разначс подчеркнули важность сохранения памяти о человеческих потерях, понесенных из-за советской оккупации.

Эстония, а также Латвия и Литва были включены в сферу влияния Советского Союза в 1939 году по секретному протоколу к пакту Молотова — Риббентропа. В 1940-м они вошли в состав СССР (в данных странах это событие считается началом периода «советской оккупации»), оставаясь там в качестве союзных республик до 1991 года.

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