Москва ответила желающим компенсировать «советскую оккупацию»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел некорректной постановку вопроса о каком-либо взыскании ущерба в пользу Латвии и Эстонии за «советскую оккупацию». Его слова приводит «Интерфакс» в среду, 22 августа.

«Это очень старая тема, и давно, скажем так, горячие головы поднимают этот вопрос. Наверное, ничего нового здесь нет. Мы, конечно же, не согласны вообще с термином "советская оккупация", это первое. Второе, мы не согласны, что может заходить речь о каких-то компенсациях», — сказал он.

Представитель Кремля призвал не забывать о вкладе «в развитие и инфраструктурное, и экономическое, и социальное» стран Прибалтики во время СССР.

Ранее в среду появилась информация о том, что министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу и его латвийский коллега Дзинтарс Разначс заявили, что Таллин и Рига могут потребовать у России возмещения ущерба за «советскую оккупацию». Этот вопрос, по данным портала ERR, прорабатывается на высшем уровне.

В феврале о целесообразности признать период пребывания в составе СССР «оккупацией» заговорили на Украине.

В апреле 2016 года латвийские эксперты заявили, что ущерб от действий СССР оценивается в 300 миллиардов евро.

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