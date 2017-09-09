Страны Балтии попросили не называть их бывшими советскими республиками

Послы Латвии, Эстонии и Литвы направили письмо в редакцию французской газеты Le Monde с просьбой не называть их в статьях «бывшими советскими республиками». Об этом говорится на сайте посольства Латвии во Франции.

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Поводом для обращения стала публикация в Le Monde от 3 сентября о борьбе Финляндии с «гибридной угрозой» с российской стороны. В частности, в статье была размещена карта Финляндии и трех стран Балтии, на которой они обозначались как «бывшие советские республики».

Балтийские дипломаты отметили в документе, что Эстония, Латвия и Литва были присоединены к СССР в 1940 году, и европейские государства, в том числе Франция, не признали это.

Послы также пообещали активно следить за публикациями во французских СМИ для обеспечения «правильного отражения происходящего в этих странах с исторической и международно-правовой точек зрения».

Эстония, Латвия и Литва были включены в сферу влияния Советского Союза в 1939 году по секретному протоколу к пакту Молотова — Риббентропа. В 1940-м вошли в состав СССР, оставаясь там в качестве союзных республик до 1991 года.