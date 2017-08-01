Кремль отказался видеть проблему в поездке Пенса по странам Прибалтики

Поездка вице-президента США Майка Пенса в прибалтийские страны и Грузию не рассматривается Москвой в качестве проблемы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 1 августа, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Суверенные страны выстраивают отношения друг с другом по собственному усмотрению, подчеркнул пресс-секретарь российского президента. «Подобное сотрудничество становится проблемой для нас, когда оно влечет за собой расширение различных альянсов и военной инфраструктуры этих альянсов в сторону наших границ», — сказал он.