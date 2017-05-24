Латвийской экономике отвели две недели в случае войны

Народное хозяйство Латвии сможет полноценно функционировать две недели, если в случае войны государство окажется в полной изоляции. Об этом в среду, 24 мая, сообщает Delfi, ссылаясь на секретные расчеты министерства экономики.

По информации издания, экономика страны продержится в течение этого срока только при полном содействии со стороны частного бизнеса. В военных условиях предпринимателям отводится большая роль, «потому что пока одни воюют, другие должны их кормить».

Вместе с тем отмечается, что система обороны республики предусматривает тотальную мобилизацию, поскольку, по мнению властей, принцип добровольности в военное время не работает. Согласно действующему законодательству, в случае вражеского вторжения жителям Латвии запрещается не оказывать захватчикам сопротивления.

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В ноябре 2016 года сообщалось, что после победы Дональда Трампа на выборах президента США Латвия опасается, что новый хозяин Белого дома заключит в обход Прибалтики союз с российским лидером Владимиром Путиным. В связи с этим республика приготовилась самостоятельно защищаться от России и создала новый отряд из 20 добровольцев.

В том же месяце председатель фракции «Согласие» в латвийском сейме (парламенте) Янис Урбанович назвал государственный бюджет 2017 года «прифронтовым». Вместе с тем политик не считает, что Россия является противником Латвии. «Враги Латвии — бедность, глупость, проблемы системы здравоохранения и образования», — отмечал он.