Члену «Русского союза Латвии» пригрозили тюрьмой за пост про СССР

В отношении члена правления «Русского союза Латвии» и организатора «Тотального диктанта» в этой стране Александра Филея возбуждено уголовное дело из-за его поста в Facebook. Об этом сообщает Delfi.

Делопроизводство было начато после того, как член партии «Новое единство» Дмитрий Голубев, который на последних выборах пытался избраться депутатом в Европарламент, подал соответствующее заявление в Службу государственной безопасности Латвии (СГБ). Дело возбуждено по статье 74.1 Уголовного закона страны об оправдании геноцида и военных преступлений, преступлений против человечности, Латвии и ее народа.

Причиной для возбуждения уголовного дела стал пост Филея в Facebook, в котором общественный деятель поздравил жителей Латвии с годовщиной 17 июня 1940 года — датой, когда «советская армия освободила Латвию от диктаторского режима».

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В своем сообщении Филей писал, что прибалтийская республика была «вовсе не против стать советской», поскольку рабочее движение в стране было «мощным и развернутым». «Вскоре над всеми официальными учреждениями триумфально взвился ярко-красный флаг, знакомый многим латышским революционерам еще с первой четверти прошлого века. Под красным флагом (а не каким-либо другим) ковались главные победы латышского оружия», — писал он.

«Русский союз Латвии» пообещал оказывать своему члену юридическую помощь.

В 2014 году Сейм Латвии установил уголовную ответственность за «публичное отрицание, оправдание и грубую тривиализацию агрессии СССР и нацистской Германии против Латвийской Республики». Наказание грозит и за отрицание холокоста и других преступлений против человечества. Нарушители данного закона могут быть приговорены к пяти годам лишения свободы или к выполнению принудительных работ и выплате штрафов.

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