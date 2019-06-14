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Парламент Латвии поддержал снос памятника освободителям Риги

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Cейм Латвии поддержал петицию о демонтаже памятника Освободителям в Риге. Об этом сообщается на сайте Сейма.

Депутаты поддержали петицию 45 голосами «за» при 30 «против».

Авторы петиции считают, что памятник Освободителям — символ, который напоминает латышскому народу о страданиях в годы «советской оккупации». По их мнению, своей инициативой они выполняют желание латышей, которые в основной своей массе хотят сноса этого символа.

Ранее президент Латвии Эгал Левитс заявлял, что памятник сносить не нужно, так как есть возможность принять «более последовательное решение». По мнению президента, рядом с монументом должен появиться памятник «противоположного движения», повествующий о другой стороне Второй мировой войны в Латвии. «Сносить ничего не нужно, но нам нужно создать свои символы. Это был бы настоящий памятник победы, потому что оккупацию мы в результате победили», — сказал Левитс.

В интервью, которое Левитс дал изданию Neatkarīgā Rita Avize незадолго до выборов, он заявил, что в случае избрания в число его «первоочередных забот» будут входить история и информационное пространство. Он объясняет это тем, что Латвии необходима намного более серьезная защита «от российской дезинформации».

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