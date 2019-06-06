Памятник освободителям Риги дополнят монументом борцам с советской оккупацией

Президент Латвии Эгил Левитс рассказал, какой он видит судьбу памятника Освободителям Риги. Свое мнение он выразил в эфире радио Baltkom. Запись эфира доступна на YouTube.
Левитс считает, что памятник сносить не нужно, так как есть возможность принять «более последовательное решение».
«Я думаю, что снос политических памятников — это вопрос революционного характера. У нас, например, снесли памятники Ленину во всех городах, ни в одном их больше нет. Революционное мышление — это правильно, это эмоциональная воля народа и его политическое решение. Нам надо спокойно, но при этом последовательно смотреть на нашу историю», — заявил он.
По мнению президента, рядом с монументом должен появиться памятник «противоположного движения», повествующий о другой стороне Второй мировой войны в Латвии.
«Моя идея заключается в том, что на свободном пространстве около памятника можно установить другой памятник, скажем, жертвам оккупации и тем, кто противился оккупации. Сносить ничего не нужно, но нам нужно создать свои символы. Это был бы настоящий памятник победы, потому что оккупацию мы в результате победили», — сказал Левитс.
Левитс был избран президентом Латвии 29 мая, срок его полномочий составит четыре года. Он является одним из авторов принятой в 1990 году Декларации о восстановлении независимости Латвийской Республики. Отказ от преемственности с Латвийской ССР создал юридическую основу для отказа в гражданстве тем, кто переехал в республику после 1940 года, и их потомкам.
Также Левитс является автором преамбулы латвийской конституции, в которой закрепляется принцип исключительности латышского народа и латышского языка. В 2019 году Конституционный суд страны признал законность отказа от русскоязычных школ, ссылаясь на закрепленный в конституции статус латышского языка.
В интервью, которое Левитс дал изданию Neatkarīgā Rita Avize незадолго до выборов, он заявил, что в случае избрания в число его «первоочередных забот» будут входить история и информационное пространство. Он объясняет это тем, что Латвии необходима намного более серьезная защита «от российской дезинформации».