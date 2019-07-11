Литва и Латвия сочли циничным салют в честь их освобождения от нацистов

Латвия вслед за Эстонией выразила возмущение по поводу планов России отпраздновать 75-летие освобождения Прибалтики от немецкой оккупации. Временный поверенный в делах России Вадим Васильев был вызван в МИД страны, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«Латвия категорически осуждает доминирующие в последнее время в России попытки оправдать совместно совершенные Сталиным и Гитлером преступления, в том числе заключение пакта Молотова и Риббентропа (был подписан 23 августа 1939 года — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в заявлении.

Идею провести праздничный салют в день 80-летия заключения пакта в Риге назвали «циничной».

МИД Латвии также вызвал посла России, чтобы выразить протест по поводу готовящегося празднования. «Окончание Второй мировой войны не принесло Литве свободы из-за новой советской оккупации, которая длилась почти полвека и трагически повлияла на жизнь многих литовцев», — говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

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В Вильнюсе также назвали «особенно циничным и провокационным шагом» планы устроить салют накануне заключения пакта Молотова-Риббентропа, который создал предпосылки к началу войны. Кроме того, в МИД напомнили, что на днях Москва отказала в визе группе литовцев, планировавших посетить «заброшенные» могилы депортированных соотечественников.

10 июля посол России в Эстонии был вызван в МИД страны в связи с планами Москвы провести салют в честь 75-летней годовщины освобождения города от нацистов. Таллин назвал празднование «провокационным шагом» и указал, что Эстония считает свое пребывание в составе СССР второй оккупацией.

Идею проведения праздничных салютов в честь 75-летия освобождения городов бывшего СССР и Восточной Европы от войск нацистской Германии предложило Минобороны России. Ведомство собиралось в 2019 году отпраздновать победы Красной Армии в Таллине, Вильнюсе, Каунасе, Риге, Кишиневе и Бресте. В 2020-м планировалось продолжить запускать салюты в честь освобождения Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Праги. Последним должен стать салют в честь 75-летия взятия Берлина.

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