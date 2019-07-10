Эстония вызывала посла России из-за салюта в честь освобождения Таллина

Посол России в Таллине был вызван в Министерство иностранных дел Эстонии в связи с планами Москвы провести праздничный салют в честь 75-летней годовщины освобождения Таллина. Об этом сообщает РИА Новости.

В опубликованном пресс-службой эстонского МИД по итогам встречи с российским послом сообщении говорится, что ему «был выражен протест в связи с организацией салюта в Москве 22 сентября».

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу назвал планы Москвы провести салют «провокационным шагом». Он объяснил это тем, что Эстония воспринимает свое пребывание в составе Советского Союза как период оккупации, поэтому «отмечать повторную оккупацию Таллина праздничным салютом для нас неприемлемо».

Эстония выразила свое возмущение после того, как Минобороны России анонсировало проведение серии праздничных салютов в Москве в честь освобождения городов бывшего СССР и Восточной Европы в преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Кроме Таллина, в 2019 году их планировали провести в Вильнюсе, Каунасе, Риге, Кишиневе и Бресте. На 2020 год были запланированы салюты в честь освобождения Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Праги и в честь взятия Берлина.

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