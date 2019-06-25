В Эстонии осквернили не тронутое нацистами еврейское кладбище

В ночь на 23 июня на еврейском кладбище Рахумяэ в Таллине были обнаружены оскверненные надгробия. Об этом сообщает Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация со ссылкой на еврейскую общину Эстонии.

В день празднования победы Эстонии в Освободительной войне 1918-1920 годов на кладбище было обнаружено пять перевернутых надгробий. Кроме того, на камнях у остановки при кладбище краской была нарисована свастика. Информация об этом была передана в полицию.

Председатель еврейской общины Эстонии Алла Якобсон, комментируя произошедшее, заявила, что ей «трудно поверить, что эти злонамеренные акции были организованы во время праздников в эстонском государстве».

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Как отмечается, это первый акт вандализма за 110-летнюю историю кладбища — место погребения таллинских евреев не было осквернено даже во время нацистской оккупации в годы Великой Отечественной войны.

На этом кладбище установлен памятник жертвам депортации 1941 года, а также памятник жертвам Холокоста. Он представляет собой сложенные в стопку камни, в которой каждый камень символизирует одного погибшего.

Ранее более 80 надгробий на еврейском кладбище в коммуне Катзенайм на востоке Франции изрисовали антисемитскими граффити. Акт вандализма произошел в тот день, когда в Париже и других французских городах проходил марш против антисемитизма.

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