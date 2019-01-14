В Киргизии разгромлено христианское кладбище

В селе Ананьево Иссык-Кульской области Киргизии неизвестные устроили погром на христианском кладбище. Об этом сообщает «Российская газета».

Инцидент произошел 11 января. Всего пострадали около 90 могил — вандалы ломали кресты и памятники. Обнаружившие погром местные жители обратились в правоохранительные органы.

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев поручил местным властям восстановить оскверненные могилы, а также найти и наказать виновных.

В августе 2017 года массовый погром кладбища устроили двое третьеклассников в городе Лысково Нижегородской области. Они повредили 46 надгробий. Школьники восьми и девяти лет объяснили полицейским, что хотели «посмотреть, как падают памятники».

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