Нижегородские третьеклассники разгромили надгробия на кладбище

В городе Лысково Нижегородской области двое третьеклассников повредили 46 надгробий на кладбище. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

Днем 27 июня в дежурную часть МВД поступила информация о повреждении памятников. Всего с заявлениями по данному поводу обратились 24 человека.

Было возбуждено уголовное дело по статье 224 УК РФ («Надругательство над телами умерших либо уничтожение, повреждение или осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением»). Следователи установили, что преступление совершили двое школьников восьми и девяти лет.

«Несовершеннолетние правонарушители рассказали в полиции, что совершили нелицеприятный поступок из хулиганских побуждений, чтобы посмотреть, как падают памятники. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних провели профилактические мероприятия с детьми и их родителями», — отмечается в сообщении.

В мае в Свердловской области трое подростков устроили погром на деревенском кладбище. Они пришли в поисках конфет, которые обычно оставляют на могилах родственники умерших, однако, не обнаружив сладостей, школьники разозлились и принялись ломать надгробия.