На мусульманском кладбище в Татарстане устроили второй за полмесяца погром

Порядка 100 надгробий пострадали от рук неизвестных на мусульманском кладбище близ деревни Васюково в Зеленодольском районе Татарстана. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального управления МВД в воскресенье, 14 мая.

По данным полицейских, это второй подобный случай на кладбище близ Васюково за минувшие полмесяца. Так, 30 апреля там были повреждены около 90 надгробий. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»).

Сотрудники полиции установили тогда личность подозреваемого в этом преступлении. Им оказался 20-летний местный житель, который является инвалидом по психическому заболеванию. В совершении преступления подозреваемый признался, однако объяснить причину своего поступка не смог.

18 апреля 2016 года в Свердловской области двое мальчиков 2007 и 2009 года рождения, играя на кладбище деревни Бердюгина, повредили 34 захоронения.