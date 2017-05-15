Погром на уральском кладбище устроили искавшие конфеты дети

Погром на деревенском кладбище в Свердловской области устроили три подростка. Об этом в понедельник, 15 мая, РИА Новости сообщил представитель регионального ГУ МВД России Валерий Горелых.

По его словам, дети пришли на кладбище в поисках конфет, которые обычно оставляют на могилах родственники умерших. «...Однако, не обнаружив конфет, [они] разозлились и стали ломать надгробия», — сказал Горелых.

Он рассказал, что по факту произошедшего полиция города Богдановича, расположенного недалеко от деревни, возбудила дело по статье УК России «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». Горелых добавил, что в отношении родителей подростков полиция намерена возбудить административное дело «и привлечь их к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию своих детей».

Накануне агентство «Европейско-азиатские новости» сообщало, что вандалы разгромили кладбище недалеко от Богдановича, разрушив более 100 надгробий.