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Дети сломали 11 надгробий на кладбище под Нижним Тагилом

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Полиция Нижнего Тагила привлекла к ответственности родителей пятерых подростков, повредивших надгробия на кладбище в селе Лея. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Свердловской области в среду, 20 сентября.

«Еще на подъезде к кладбищу стражи порядка обратили внимание на мальчишек, которые, увидев патрульную автомашину, бросились врассыпную. Одного из них сыщики задержали. После непродолжительной беседы ребенок 2006 года рождения сознался в том, что надгробные сооружения он повредил вместе с четырьмя своими друзьями в результате банальной шалости и баловства», — говорится в сообщении ведомства.

Малолетние злоумышленники сломали и опрокинули 11 мраморных памятников. Самому младшему из них 8 лет, самому старшему — 12. Все они проживают в этом же селе.

В отношении родителей всех детей составлены протоколы по статье 5.35 КоАП («Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Самих хулиганов поставят на учет в ОВД, с ними намерены проводить «регулярную профилактическую работу».

Ранее, в августе, массовый погром кладбища устроили двое третьеклассников в городе Лысково Нижегородской области. Они повредили 46 надгробий. Школьники восьми и девяти лет объяснили полицейским, что хотели «посмотреть, как падают памятники».

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