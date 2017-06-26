Пара на благовещенском кладбище превратила надгробие в мангал

Неизвестные устроили пикник на кладбище, расположенном в черте города Благовещенска в Амурской области. При этом мужчина и женщина использовали одно из надгробий в качестве мангала, рассказал «Амурской службе новостей» местный житель.

По его словам, трапезу пара организовала в субботу, 24 июня. «Честно говоря, на кладбище всегда бардак — перевернутые надгробья, не убрано. Но то, что я увидел в тот день, повергло в шок. Я даже сначала прошел мимо, но потом вернулся и сфотографировал», — отметил очевидец.

Он добавил, что на одной из могил сидели мужчина и женщина, на вид им было лет по сорок. «Оба прилично одеты. У них было литра два пива, салатики, и рядом — на приспособленном под мангал надгробии — тлели угли», — поделился собеседник издания.

После публикации материала на сайте регионального управления МВД появилось сообщение о начале проверки информации.

«Надгробие-жаровню» уже убрали с территории кладбища. Как утверждают на муниципальном предприятии ГСТК, могилы на этом месте не было, памятник предназначался для утилизации.

«Амур.инфо» уточняет, что инцидент произошел на Вознесенском кладбище, которое было закрыто для захоронений в 1995 году.