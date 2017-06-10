Два жителя Омской области полакомились шашлыком из краснокнижных птиц

Два жителя Омской области убили и приготовили шашлык из трех птиц, две из которых занесены в Красную книгу. Об этом в субботу, 10 июня, сообщается на сайте УМВД по Омской области.

Инцидент произошел в единственном в России сельском зоопарке в поселке Большеречье. Жертвами злоумышленников стали кудрявый пеликан, даурский журавль и цесарка обыкновенная.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими установлено, что к преступлению причастны двое жителей Большереченского района 20 и 22 лет, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности. Дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации "Жестокое обращение с животными")», — сообщили в УМВД.

Отмечается, что молодые люди проникли в вольеры в ночное время, сбив навесные замки. Также было установлено, что в ночь проникновения в зоопарк они совершили хищение имущества из шашлычного павильона.