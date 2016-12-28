СК возбудил дело после видео с давившими медведя вахтовиками в Якутии

Следственный комитет возбудил уголовное дело после появления в сети видео, на котором мужчины на грузовиках «Урал» учиняют расправу над бурым медведем. Об этом в среду, 28 декабря, сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Расследование ведется по части 2 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, сопряженное с применением садистских методов, совершенное группой лиц»). Следователем уже установлено местонахождение транспортных средств и произведен их осмотр.

По предварительным данным, на кадрах видеосъемки запечатлены работники, которые осуществляли работу вахтовым методом на территории Булунского района республики.

27 декабря, сообщалось, что в интернете появилось видео, на котором вахтовики в Якутии на двух грузовиках «Урал» давят медведя. Животное несколько раз переезжают, потом его зажимают между двумя машинами и бьют железным прутом в голову.