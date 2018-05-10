В Казахстане разгромили мемориал участникам Великой Отечественной войны

В казахстанском Шымкенте вандалы уничтожили мемориал, установленный в память об участниках Великой Отечественной войны. Об этом в четверг, 10 мая, сообщает TengriNews.

Разгромленный мемориал, установленный в память о сотрудниках свинцового завода, ушедших на фронт в годы войны, обнаружили их родственники, пришедшие в День Победы почтить память погибших. Вандалы разбили памятные надписи и уничтожили Вечный огонь.

Фото: TengriNews 1 /7

На мемориальных плитах были высечены 113 фамилий, а всего на фронт ушли около 400 сотрудников свинцового завода. Предприятие считается официально закрытым с декабря 2011 года. В настоящее время территория завода является частной, попасть на нее крайне сложно.

«Эта территория сейчас находится в частных руках и заложена в банке. Возможно, будет демонтаж этого мемориала. Сотрудники акимата Абайского района проведут с родными беседы и пояснят, что фамилии их родных увековечены на мемориале, который расположен в центре города в парке Абая. Почтить память погибших можно там», — объяснили в пресс-службе акимата (администрации) Шымкента.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!