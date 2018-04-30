На Украине уничтожили памятник советскому генералу Ватутину

Бюст советского генерала Николая Ватутина уничтожили неизвестные в селе Каменка Сумской области Украины. Об этом сообщается в Facebook националистической организации «Свитанок».

«Ватутин напился и убежал. (...) Ждем, когда и другие убегут», — отмечается в посте.

На фотографии, прикрепленной к сообщению, видно, что бюст полностью разрушен — на постаменте остались лишь несколько обломков. Внизу стоят две бутылки из-под алкогольных напитков.

Памятники генералу Ватутину не первый раз страдают от вандалов на Украине. К примеру, в сентябре 2017-го неизвестные облили красной краской монумент военачальнику в Полтаве.

Николай Ватутин — советский военачальник, Герой Советского Союза, прошедший путь от красноармейца до генерала армии. В годы Великой Отечественной возглавлял войска Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов. Ватутин погиб в 1944 году от рук диверсантов Украинской повстанческой армии (УПА; организация запрещена в России).

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