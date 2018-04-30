В Запорожье сломали «борцов за свободу Украины»

Вандалы разбили памятник «Борцам за свободу Украины 1918-2018 годов», установленный на острове Хортица в Запорожье неделю назад. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Инцидент произошел в ночь на 28 апреля.

Памятник был установлен в рамках украинско-литовского проекта. Представители партии «Национального корпуса» пообещали самостоятельно найти и наказать вандалов.

Ранее 18 апреля в Одессе активисты националистической организации С14 (входит в запрещенный в России «Правый сектор») испортили памятники в честь российских городов-героев Великой Отечественной войны на Аллее славы.

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