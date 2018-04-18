Украинские радикалы испортили памятники в честь российских городов-героев

В Одессе активисты националистической организации С14 (входит в запрещенный в России «Правый сектор») испортили памятники в честь российских городов-героев Великой Отечественной войны на Аллее славы. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Осовременили Аллею славы, заменив чужеродные для Украины города на героические и трагические места современной российско-украинской войны (имеется в виду вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях, начавшийся в 2014 года — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в заявлении радикалов.

Националисты закрасили названия «Москва», «Мурманск», «Новороссийск», «Волгоград» и «Тула», нанеся поверх надписи «ДАП» (Донецкий аэропорт), «Иловайск», «Дебальцево», «Краматорск» и «Мариуполь». «Они значат для украинцев значительно больше, чем Тула или Смоленск», — написали они.

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При этом радикалы добавили, что не отрицают «героизм подвига некоторых воинов, участвовавших в отчаянных боях Второй мировой войны». «Но сейчас надписям российских городов-оккупантов не место на нашей земле», — утверждают в С14.

13 апреля активисты С14 напали на депутата Верховной Рады Украины от «Оппозиционного блока» Юрия Бойко, который собирался возложить цветы к памятнику советскому генералу Николаю Ватутину в Киеве. Националисты облили памятник красной краской, наклеили на постамент надпись «Слава воинам УПА (Украинской повстанческой армии, организация с таким названием запрещена в России — прим. «Ленты.ру») за ликвидацию красного палача» и развернули баннер с надписью «Каждого палача ждет расплата».

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