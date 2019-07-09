В Эстонии сочли провокацией салют в честь 75-летия освобождения Таллина

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал провокационным шагом планы России устроить 22 сентября салют в честь 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских войск. Его слова передают РИА Новости.

«Вторая мировая война означала для Эстонской Республики оккупацию со стороны как нацистской Германии, так и Советского Союза. Отмечать повторную оккупацию Таллина праздничным салютом для нас неприемлемо», — заявил он.

Ранее Минобороны России анонсировало серию праздничных салютов в городах бывшего СССР и Восточной Европы в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме Таллина в 2019 году их планировали провести в Вильнюсе, Каунасе, Риге, Кишиневе и Бресте. На 2020 год были запланированы салюты в честь освобождения Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Праги и в честь взятия Берлина.

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