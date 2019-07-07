В Эстонии захотели восстановить памятник легионерам СС

Активисты Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) намерены восстановить памятник эсэсовцам в поселке Лихула, пишет Lääne Elu.

С такой инициативой выступил представитель EKRE Ляэнеранна Меэлис Малк. Он направил запрос в волостную управу с требованием разъяснить, является ли собственником демонтированного памятника управа Ляэнераннаской волости. Волостной старейшина Микка Пиккметса считает, что принадлежность монумента волости нельзя ни доказать, ни опровергнуть.

О своих правах на памятник ранее заявил Союз борцов за свободу Эстонии, указывая на то что, именно его участниками, бывшими эсэсовцами, были собраны на него деньги и заказано его изготовление. При этом монумент на протяжении определенного времени находился на государственной земле, следовательно, принадлежит государству.

Памятник легионерам 20-й эстонской дивизии СС был установлен в Лихула 20 августа 2004 года. На камне был изображен солдат в немецкой форме, с немецким Железным крестом и с немецким автоматом в руках. Надпись под барельефом гласила: «Эстонцам, сражавшимся в 1940-1945 годах против большевизма и за восстановление независимости Эстонии». Никто из официальных лиц на церемонии открытия памятника не присутствовал.

Установка памятника вызвала протесты среди русскоязычного населения страны. Соответствующее заявление сделал и МИД России. Правительство Эстонии пришло к выводу, что нельзя устанавливать в стране памятники, «смысл и значение которых истолковывается как попытка возродить память о тоталитарных режимах, оккупировавших страну». 2 сентября 2004-го памятник был демонтирован.

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