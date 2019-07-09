В Эстонии сочли хорошей идеей восстановить памятник эсэсовцам

Спикер парламента Эстонии от Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас заявил о необходимости восстановления памятника в честь эстонских солдат, воевавших на стороне Германии во время Второй мировой войны. Об этом сообщает Delfi.

«Это очень хорошее начинание, поскольку это был памятник эстонским мужчинам», — считает парламентарий. Он отметил, что хотя солдат на памятном знаке и был облачен в неправильный мундир, зато его враг был правильным.

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Позицию Пыллуааса поддержал его однопартиец и депутат Европарламента Яак Мадисон. «В 1944 году у эстонцев не было особого выбора, в какой форме воевать против большевиков и Красной армии», — считает он. По словам Мадисона, из двух зол пришлось выбирать меньшее. «Поскольку эти мужчины воевали за независимость Эстонии, то, вне всякого сомнения, мы должны чтить их память», — добавил евродепутат.

Ранее активисты EKRE выступили с инициативой восстановить памятник эсэсовцам в поселке Лихула.

Памятник легионерам 20-й эстонской дивизии СС был установлен в Лихула 20 августа 2004 года. На камне был изображен солдат в немецкой форме, с немецким Железным крестом и с немецким автоматом в руках. Надпись под барельефом гласила: «Эстонцам, сражавшимся в 1940-1945 годах против большевизма и за восстановление независимости Эстонии». Никто из официальных лиц на церемонии открытия памятника не присутствовал.

Установка памятника вызвала протесты среди русскоязычного населения страны. Соответствующее заявление сделал и МИД России. Правительство Эстонии пришло к выводу, что нельзя устанавливать в стране памятники, «смысл и значение которых истолковывается как попытка возродить память о тоталитарных режимах, оккупировавших страну». 2 сентября 2004-го памятник был демонтирован.

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