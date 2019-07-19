Порошенко лишили доступа в зал Европарламента

Бывшего президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента. Об этом сообщает Страна.ua.

16 июля он анонсировал, что планирует полететь в Страсбург, чтобы сформировать «мощную группу» союзников среди европейских депутатов и новых руководителей Евросоюза. Однако в распоряжение редакции попало фото, на котором Порошенко сидит на галерке.

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18 июля Порошенко заявил, что команде его партии «Европейская солидарность» удалось разрушить планы политиков из «пророссийского пула» в Европарламенте. По его мнению, встреча европарламентариев с представителями партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» была попыткой разрушить концепцию защиты украинского интереса.

Сейчас в страсбурге проходит первая сессия нового созыва Европарламента.

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