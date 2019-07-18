Порошенко обнаружил в Европе «пророссийских лоббистов» и победил их

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что команде его партии «Европейская солидарность» удалось разрушить планы политиков из «пророссийского пула» в Европарламенте. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Он считает, что встреча европарламентариев с представителями партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» была попыткой «разрушить концепцию защиты украинского интереса в Европарламенте». «Благодаря нашим решительным усилиям сегодня эта попытка "пятой колонны" Кремля здесь, в Страсбурге, провалилась», — сообщил политик.

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По мнению Порошенко, сейчас все украинские интересы сосредоточены в Страсбурге, где проходит первая сессия нового созыва Европарламента. «Необходимо консолидировать все проукраинские силы на внешнеполитической арене для совместной защиты нашего государства и противодействия гибридной агрессии России», — убежден бывший глава государства.

Также он заявил, что готов «подставить плечо новой власти».

В начале июля Порошенко обвинил действующего президента Владимира Зеленского в попытке устроить «ползучий пророссийский реванш». В качестве свидетельств «реваншистского давления» на государственные достижения Украины он назвал действия против закона о госязыке, отмену регистрации Православной церкви Украины и обратное переименование ранее «декоммунизированных» улиц. «Все это называется одним словом — реванш», — считает Порошенко.

16 июля пресс-служба партии «Европейская солидарность» сообщила, что Порошенко планирует полететь в Страсбург, чтобы сформировать «мощную группу» союзников среди европейских депутатов и новых руководителей Евросоюза.

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