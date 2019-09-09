Минобороны рассекретило документы о пакте Молотова — Риббентропа

Минобороны впервые рассекретило документы о пакте Молотова — Риббентропа в честь 80-летия со дня его подписания. Их фотографии доступны на сайте ведомства.

Раздел называется «Хрупкий мир на пороге войны». Шифротелеграммы, докладные записки и описания боевых операций «помогут составить наиболее полную картину о событиях тех лет с самых первых строчек», сообщает Минобороны.

Рассекреченные данные позволяют выявить новые причины подписания пакта Молотова — Риббентропа, отметили в ведомстве. Например, докладная записка начальника Генерального штаба Красной Армии Бориса Шапошникова от 24 марта 1938 года показывает обстановку в Европе и на Дальнем Востоке в довоенные годы.

В написанной от руки маршалу Советского Союза Клименту Ворошилову записке говорится о Германии, Италии, Японии и Польше как о вероятных противниках. Шапошников предполагает, что Германия и Польша могут сосредоточить свои главные силы к северу или к югу от Полесья, а также рассматривает другие варианты развития событий. Далее он описывает стратегии расположения сил Красной Армии в случае нападения.

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Минобороны отмечает, что начальник Генштаба не прибегает к помощи секретаря-машинистки, а сам пишет 31 страницу текста из-за высокой секретности информации.

Пакт Молотова — Риббентропа был заключен между СССР и Германией 23 августа 1939 года в Москве. Документ был подписан главами внешнеполитических ведомств Вячеславом Молотовым и Иоахимом фон Риббентропом. Страны договорились не нападать друг на друга и держать нейтралитет в случае вторжения в одну из них другого государства. Спустя неделю после подписания документа, 1 сентября, Германия вторглась на территорию Польши.

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